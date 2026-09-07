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Liquid Network, une plateforme basée sur le Bitcoin, annonce que 320 millions de dollars ont été dérobés lors d'un piratage
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 06:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liquid Network, un réseau de paiement et de règlement basé sur le Bitcoin, a déclaré dimanche qu'environ 320 millions de dollars avaient été dérobés de son portefeuille “Liquid Federation” à la suite d'un piratage.

“Des pirates informatiques prétendument bienveillants” ont retiré environ 4.000 des 4.200 bitcoins détenus dans son portefeuille Liquid Federation, a indiqué Liquid Network dans un message publié sur X.

“Les portefeuilles Liquid seront affectés, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée”, a déclaré Liquid Network, ajoutant avoir suspendu les nouvelles transactions.

Les fonds ont été retirés via SideSwap, une plateforme de règlement autorisée à gérer les retraits depuis le réseau, bien que la clé utilisée lors de cette opération n’ait pas été compromise, a précisé Liquid Network.

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