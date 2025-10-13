Liontrust ne parvient pas à enrayer sa décollecte mais reste confiant

Le gestionnaire d’actifs britannique Liontrust a fait état d’une décollecte nette de 1,2 milliard de livres sterling sur le troisième trimestre 2025, ce mardi 7 octobre. Les rachats nets depuis le début de l’année s’élèvent à 3,6 milliards de livres sterling. La société de gestion londonienne a atteint 16 trimestres consécutifs de décollecte .

La décollecte s’est majoritairement portée sur les fonds dédiés aux particuliers et le service Managed Portfolio Service de Liontrust (-1,2 milliard de livres), les autres types de fonds étant proches de l'équilibre. Les fonds alternatifs et les trusts ont par exemple respectivement subi des sorties nettes de 41 et 24 millions de livres. Liontrust a néanmoins un peu collecté à l’international (+12 millions de livres) et sur le segment institutionnel (+2 millions de livres). La société de gestion a par ailleurs enregistré un effet marché positif de 627 millions de livres.

Les encours sous gestion et conseillés de Liontrust ont diminué de 2,7% sur le trimestre à 22 milliards de livres fin septembre 2025.

« Au cours des derniers trimestres, nous avons exprimé notre conviction que l’environnement de marché à venir serait plus favorable aux gestionnaires actifs. Nous observons désormais que les clients cherchent à se diversifier en s’éloignant des États-Unis et en se tournant vers la gestion active, comme en témoigne l’accélération de l’intérêt pour les stratégies de Liontrust » , commente John Ions, directeur général de Liontrust, dans un communiqué.

Celui-ci met en avant des succès glanés auprès d’investisseurs institutionnels et de gestionnaires de patrimoine, notamment à l’international. « Cela inclut de nouveaux mandats encore non financés et des ajouts aux listes d’achats des clients. Cependant, ces progrès ont été plus lents que nous l’espérions, entraînant des sorties nettes de 1,2 milliard de livres sterling au dernier trimestre, réparties entre les gestionnaires de patrimoine, les conseillers et les clients particuliers au Royaume-Uni » , poursuit John Ions.

Si le directeur général de Liontrust admet une période difficile en termes de flux, il indique que les perspectives deviennent plus favorables pour la gestion active et pour la société de gestion.

Néanmoins, certains analystes, dont David McCann chez Deutsche Numis, restent sceptiques. Dans une note publiée avant les résultats, David McCann estimait que la valorisation de Liontrust (à environ 10x le bénéfice par action estimé pour l’exercice 2027) reflétait sa juste valeur. Ce, « compte tenu des sorties nettes persistantes, des perspectives globalement difficiles et de la stratégie, que nous jugeons peu claire et dont nous ne sommes pas convaincus qu’elle entraînera une amélioration des fondamentaux du groupe, du moins à court terme ».

Le gestionnaire britannique, ex-candidat malheureux au rachat de GAM Investments en 2023, est engagé depuis 2024 dans un plan de transformation de l’activité, censé générer 4,5 millions de livres d'économies et qui a entraîné des suppressions d’emplois au sein de la firme .

Adrien Paredes-Vanheule