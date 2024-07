Liontrust AM affiche une décollecte annuelle de plus de 6 milliards de livres

Liontrust Asset Management a accusé des rachats de 6,1 milliards de livres sur son exercice annuel à fin mars 2023. La décollecte a touché l’ensemble de ses activités : les fonds et comptes institutionnels (-925 millions de livres), les trusts (-92 millions), les fonds et solutions pour les particuliers britanniques (-3,9 milliards), les fonds alternatifs (-821 millions) et les fonds et comptes internationaux (-246 millions). Ses encours ont reculé de 11,5?% sur un an, à 27,8 milliards de livres. Au 20 juin, ils sont revenus à 27,25 milliards de livres.

Dans ce contexte, Liontrust AM a vu son bénéfice ajusté avant impôts reculer de 23?% à 67,4 millions de livres.

Pour redresser la situation, Liontrust compte sur l’élargissement de son offre. Cela s’est traduit notamment par la création d’une équipe actions monde dirigée par Mark Hawtin, un ancien de GAM, la société de gestion suisse que le groupe britannique avait tenté de racheter l’an dernier.

La société de gestion a aussi l’intention de se renforcer à l’international. Elle a récemment embauché Jeremy Roberts, également un ancien de GAM, comme responsable de la distribution monde (hors Royaume-Uni). Et elle va ouvrir un bureau à Francfort, où elle vient juste de recruter Michael Buchholz en tant que responsable de la distribution en Allemagne et en Autriche. Il vient d’UBP Asset Management, où il était responsable de l’Allemagne, et a aussi travaillé pour GAM par le passé?!

Laurence Marchal