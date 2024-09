Linxea dépasse les 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion

“Depuis notre création, nous avons pour mission de rendre l'épargne accessible à tous ", souligne le président Antoine Delon. " Notre stratégie repose sur trois piliers essentiels : une interface numérique innovante, un service de conseil de qualité, basé en France, et des frais réduits visant à optimiser la performance de nos produits d'épargne. Forts de notre réussite, nous poursuivons avec ambition notre engagement à transformer durablement le paysage de l'épargne en France.”

(AOF) - Linxea, spécialiste indépendant de l’épargne en ligne en France, annonce avoir dépassé les 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, un an seulement après avoir atteint les 3 milliards. Il estime que cette "réussite remarquable" confirme sa capacité à "s’imposer comme un acteur clé sur le marché hautement concurrentiel de l’épargne en France".

