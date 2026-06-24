Lingyi iTech, fournisseur d'Apple, fixe le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 1,06 milliard de dollars pour tirer parti de la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lingyi fixe le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 10,18 HK$ par action

* L'entreprise vise à lever 8,3 milliards de HK$

* Le début des cotations est prévu le 26 juin

(Mise à jour avec les commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6, et l'évolution du cours de l'action au paragraphe 9) par Jasmeen Ara Islam Shaikh et Rajasik Mukherjee

La société chinoise Lingyi iTech 002600.SZ a fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 10,18 HK$ par action, ouvrant ainsi la voie à une levée de fonds d’environ 8,3 milliards de HK$ (1,06 milliard de dollars), dont une partie sera consacrée au développement de ses capacités en matière d’IA.

Ce fournisseur d’Apple AAPL.O cherche à tirer parti de la demande croissante liée au calcul IA et au matériel de pointe. Il a indiqué dans son prospectus qu’environ 37,6% du produit de l’introduction en bourse, soit environ 3,07 milliards de HK$, seraient consacrés au renforcement des capacités de production et à la modernisation des processus de fabrication clés.

Cela inclut environ 1,71 milliard de HK$ destinés à renforcer la production dans des domaines émergents tels que les serveurs d’IA haute densité, le matériel pour robots humanoïdes et les infrastructures de communication optique pour l’IA au cours des trois prochaines années.

La demande mondiale en infrastructures d’IA a explosé, les entreprises augmentant leurs dépenses dans les centres de données, le calcul haute performance et les appareils de nouvelle génération.

“Je m’attends à ce que l’intérêt des investisseurs soit soutenu par l’engouement actuel pour les chaînes d’approvisionnement en IA et par l’amélioration du climat sur le marché des introductions en bourse à Hong Kong”, a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez le courtier ACCM.

Lingyi devrait être valorisée et négociée davantage comme une entreprise de fabrication de pointe et de composants que comme une société purement axée sur l’IA, les investisseurs se concentrant sur la valorisation, les bénéfices et la concentration de la clientèle, a ajouté Yin.

Lingyi a indiqué qu’elle prévoyait d’annoncer, le 25 juin, le niveau de la demande des investisseurs pour son offre internationale et sa tranche publique à Hong Kong, ainsi que les résultats de l’attribution.

La cotation de ses actions devrait débuter à la Bourse de Hong Kong à 9h00, heure locale, le 26 juin.

Les actions de Lingyi cotées à Shenzhen ont clôturé en hausse de 10% mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis la mi-mai.

Fondée en 2006 par le milliardaire Zeng Fangqin, la société fournit des composants pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables, et compte parmi ses clients Apple, Huawei et Samsung 005930.KS .

Lingyi figurait parmi les six entreprises ayant lancé des offres à Hong Kong la semaine dernière . Ces lancements interviennent alors que les marchés mondiaux se stabilisent à la suite d’un accord entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient.

Les introductions en bourse et les doubles cotations à Hong Kong ont permis de lever 21,5 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit plus du double par rapport à la même période en 2025, selon les données de LSEG au 11 juin.

(1 dollar = 7,8397 dollars de Hong Kong)