Linedata voit ses résultats reculer au premier semestre

L'éditeur de solutions et de services d'outsourcing pour la finance a publié ses résultats du premier semestre 2026. La période a été marquée par des volumes d'activité en retrait consécutifs à l'incident cyber survenu en août 2025, ainsi que par la prise en compte de coûts non courants.

Au premier semestre 2026, Linedata a enregistré un chiffre d'affaires de 82,4 millions d'euros, s'inscrivant en baisse de 4,8% en données publiées (-1,3% en données comparables). L'activité a toutefois montré les signes d'une reprise progressive avec une légère croissance organique de 0,5% au deuxième trimestre 2026.

Les revenus récurrents se sont élevés à 66,1 millions d'euros et représentent 80,2% du chiffre d'affaires total, contre 78,5% au premier semestre. Les prises de commandes ont quant à elles progressé de 23,4%, à 28,8 millions d'euros, dynamisées par le renouvellement de contrats significatifs.

L'Ebitda consolidé ressort à 17 millions d'euros (soit 20,6% du chiffre d'affaires), en recul de 1,6 million d'euros sur un an. Le résultat opérationnel a fléchi de 15,3% à 10,4 millions d'euros. Après un résultat financier amélioré à -0,5 million d'euros (grâce à la réduction de la dette et des gains de change) et une charge d'impôt de 2,4 millions d'euros, le résultat net s'établit à 7,5 millions d'euros (9,1% du chiffre d'affaires).

Pour le second semestre 2026, Linedata prévoit de poursuivre ses initiatives commerciales pour consolider la croissance organique amorcée au deuxième trimestre.