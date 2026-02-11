Linedata Services - Résultats annuels 2025 - Chiffre d’affaires : 169,6 M€ (-7,7%) Marge d’EBITDA : 22,1% du CA

Le Conseil d’administration de Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a arrêté les comptes annuels 2025 en date du 10 février 2026 qui ressortent en recul par rapport à l’exercice précédent, en raison des conséquences de la cyberattaque intervenue en août 2025.



Le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 169,6 M€, en diminution de 7,7% en données publiées et de 6,1% en organique. L’incident cyber intervenu en août 2025 a ralenti le rythme des nouveaux projets et concentré l’attention des équipes sur le retour à la normale des clients impactés.



En raison des coûts ponctuels engagés pour gérer la crise cyber, assurer le redémarrage des applicatifs affectés et renforcer la robustesse de ses environnements IT, Linedata affiche en 2025 une marge d’EBITDA de 22,1%.