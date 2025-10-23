Linedata Services - Chiffre d’affaires 9 mois 2025 : 122,0 M€ (-9,4%)

Neuilly-sur-Seine, le 23 octobre 2025 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 122,0 M€ sur les 9 premiers mois de 2025, soit une baisse de 9,4% par rapport à la même période de 2024. Retraité de l’impact de l’acquisition de NRoad pour +0,8 M€ et d’effets de change pour -1,8 M€, la décroissance organique s’établit à -8,6%.





La part récurrente du revenu affiche 96.8 M€ à fin septembre 2025 contre 103.4 M€ pour la même période de l’exercice précédent. Elle représente 79% du CA total.





Après un 1er semestre marqué par un recul limité de l’activité, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre a enregistré un plus fort repli, amplifié par les conséquences de la cyberattaque d’août 2025. Celles-ci se sont traduites par une concentration des travaux des équipes opérationnelles sur le rétablissement du service et de ceux des forces commerciales sur l’accompagnement des clients touchés, au détriment de la prospection.