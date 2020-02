Linedata Résultats annuels 2019

Résultats annuels 2019 :

Rentabilité opérationnelle en hausse +3,9%



Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2020 - Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce ses résultats annuels 2019 qui affichent une progression de la rentabilité opérationnelle portée par le dynamisme de ses activités software.



Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€, en baisse de 2,1% par rapport à 2018. Hors effet non récurrent de l'activité BOT en Asset Management, le Groupe affiche une croissance pro-forma* de 1,8%.



Linedata a accéléré en 2019 ses investissements R&D stratégiques, avec la poursuite du développement de sa nouvelle plateforme AMP et la préparation de la toute dernière version cloud native de Linedata Capitalstream.