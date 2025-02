Linedata: résultat net annuel en amélioration de 10% information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Linedata publie un résultat net en amélioration de 10,3% à 28,1 millions d'euros au titre de 2024, avec une marge d'EBITDA en hausse de 0,5 point à 29,6% pour un chiffre d'affaires stable (+0,2%) à 183,7 millions d'euros.



L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de la finance, explique avoir bénéficié 'd'un modèle économique très récurrent et d'un mix produit intégrant une part plus élevée de revenu software'.



Un dividende de 1,75 euro par action sera proposé à la prochaine AG. Pour 2025, Linedata anticipe un retour à la croissance du pôle services d'asset management qui devrait contribuer favorablement à l'évolution du chiffre d'affaires.





