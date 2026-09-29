Lindt & Sprüngli abaisse son objectif de ventes pour 2026

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le chocolatier suisse Lindt & sprüngli a abaissé mardi son objectif de ventes pour 2026, invoquant une baisse des commandes en particulier pour ses articles saisonniers face à "la haute sensibilité" des consommateurs aux prix.

De plus, la "vague de chaleur sans précédent" cette année a pesé sur ses ventes en Europe, a annoncé le chocolatier suisse dans un communiqué.

Pour 2026, il table désormais sur une progression de ses ventes de 0% à 2%, contre une hausse de 4% à 6% visée auparavant.

Le groupe a toutefois maintenu son objectif de marge opérationnelle, visant toujours une amélioration de 20 à 40 points de base. Il a réaffirmé ses objectifs de moyen à long terme, visant à partir de 2028 une croissance de ses ventes de 6 à 8%.

"Les augmentations de prix nécessaires en raison des niveaux historiquement élevés des cours du cacao ces dernières années, ainsi que le moral en berne des consommateurs ont conduit à des volumes de commandes plus faibles qu'attendu sur certains marchés européens, en particulier dans les activités saisonnières", a déclaré Adalbert Lechner, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Avec le reflux des cours du cacao, il estime cependant que "les pressions sur les coûts se normaliseront progressivement dans les prochains mois".

"Nous sommes convaincus que notre stratégie de prix ajustée, l'augmentation de nos investissements de marque, innovations et économies de coûts en cours porteront leurs fruits, et que la demande s'améliorera, contribuant à une croissance positive des volumes en 2027", a-t-il ajouté.