Lindt: l'objectif de marge pour 2024 revu à la hausse information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Lindt & Sprüngli a annoncé mardi avoir affiché une croissance organique supérieure aux prévisions en 2024 et revu à la hausse son objectif de marge opérationnelle au titre de l'exercice écoulé.



Le chocolatier suisse dit avoir généré un chiffre d'affaires de 5,47 milliards de francs suisses l'an dernier, faisant apparaître une croissance organique de 7,8%, là où le consensus visait autour de 7%.



Le groupe de Kilchberg a relevé dans la foulée son objectif de marge opérationnelle (Ebit), désormais attendue à plus de 16%, à compare avec 15,6% en 2023.



Pour 2025, Lindt dit tabler sur une croissance organique allant de 7% à 9% sous l'effet entre autres de ses hausses de prix.



Pour les analystes de Stifel, cette publication solide constitue une nouvelle illustration de la solidité de la marque.



Vers 10h30, le cours de l'action ordinaire grimpait de plus de 4% mardi dans les premiers échanges tandis que l'action préférentielle gagnait autour de 5,4%.





Valeurs associées LINDT & SPRUENGLI 101 400,00 CHF Swiss EBS Stocks +4,54%