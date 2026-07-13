Linde visé par Deutsche Bank et Unicredit notamment

Linde dans le collimateur de la justice, visé par plusieurs grandes banques européennes dans le cadre des sanctions contre la Russie.

Selon le Financial Times, plusieurs établissements financiers européens d'envergure, comme Deutsche Bank et UniCredit, poursuivent le géant des gaz industriels dans une affaire qui pourrait faire jurisprudence selon le média. Elle doit permettre de déterminer à qui incombent les coûts des sanctions occidentales contre la Russie. Les grandes banques réclament la restitution de plusieurs centaines de millions d'euros d'actifs saisis par les tribunaux russes.

Toujours selon le média britannique, demain doit se tenir une première audience à Francfort où la Deutsche Bank réclame 260 millions d'euros de compensation à Linde, liés à la confiscation d'actifs après le retrait du groupe d'un projet gazier de 10 milliards d'euros dans le nord-est de la Russie.

Le Financial Times explique que "cette affaire devrait permettre de clarifier si les banques ayant émis des garanties restent responsables des pertes résultant des sanctions ou si ces coûts peuvent être répercutés sur les entreprises dont le départ de Russie a déclenché les réclamations".