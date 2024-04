Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: signature d'accords avec China South Steel information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Linde annonce la signature de deux accords avec China South Steel, membre de China Baowu Steel Group Corporation, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques au monde.



Le premier porte sur la désactivation d'une unité de séparation de l'air (ASU) à l'usine de China South Steel à Shaoguan, dans la province du Guangdong, en Chine.



Linde possède et exploite déjà cinq ASU sur site pour fournir des gaz industriels à China South Steel à Shaoguan et va désormais en désactiver et en moderniser une sixième.



Cet accord porte la capacité de production totale sur site de Linde à Shaoguan à environ 130000 mètres cubes par heure.



Par ailleurs, Linde a prolongé son accord à long terme avec China South Steel pour la fourniture de gaz industriels à Shaoguan. Le complexe de gaz industriels de Linde répond également à la demande des clients marchands locaux de Linde.







