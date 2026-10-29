Linde revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Linde LIN.O , le plus grand groupe mondial de gaz industriels, a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année et table désormais sur une croissance de son résultat ajusté comprise entre 8% et 9% en 2026, hors effets de change défavorables.

Cette entreprise américano-allemande est considérée comme un indicateur de référence de la production industrielle, car elle fournit des gaz à un large éventail de clients dans des secteurs tels que la chimie, l'électronique, la sidérurgie, ainsi que l'agroalimentaire.

* Pour 2026, Linde table sur un bénéfice par action dilué ajusté compris entre 17,82 et 17,92 dollars, contre une fourchette précédemment annoncée de 17,70 à 17,90 dollars

* Pour le quatrième trimestre, Linde table sur un BPA ajusté compris entre 4,40 et 4,50 dollars, soit une hausse de 5% à 7% par rapport à l'année précédente

* Au troisième trimestre, le bénéfice par action ajusté a progressé de 9% pour s’établir à 4,59 dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,52 dollars, selon les données de LSEG

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a également progressé de 9% pour atteindre 9,4 milliards de dollars