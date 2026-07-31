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Linde en ligne avec les attentes au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 14:20
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Linde dévoile, au titre du 2e trimestre 2026, un bénéfice net ajusté de 2 089 MUSD, en hausse de 8%, soit un BPA de 4,50 USD, en progression de 10% et conforme à l'estimation moyenne des analystes.

Le fournisseur de gaz industriels a vu son bénéfice d'exploitation ajusté croître de 7% à 2 744 MUSD, soit une marge d'exploitation ajustée de 29,5%, pour un chiffre d'affaires de 9 289 MUSD, en hausse de 9%, dont une progression de 4% en données sous-jacentes.

Cette croissance sous-jacente s'est appuyée à la fois sur des effets de prix et de volumes, à hauteur de deux points de pourcentage chacun, et a été principalement tirée par les marchés finaux de l'électronique, de la fabrication, ainsi que de la chimie et de l'énergie.

Revendiquant également un carnet de projets de 11 MdsUSD, Linde prévoit un BPA ajusté compris entre 4,45 USD et 4,55 USD au 3e trimestre 2026, en hausse de 6% à 8%, ainsi qu'entre 17,70 USD et 17,90 USD pour l'ensemble de l'exercice en cours, en progression de 8% à 9%.

Par ailleurs, Linde a annoncé un nouvel accord à long terme portant sur la fourniture de gaz industriels d'ultra-haute pureté afin de soutenir l'expansion d'un complexe de fabrication de semi-conducteurs de Phoenix, en Arizona, pour le compte de l'un des leaders mondiaux du secteur.

Le groupe investira 1 MdUSD afin d'étendre son complexe de gaz industriels existant sur ce site. Il y construira, détiendra et exploitera deux nouvelles unités de séparation de l'air (ASU) SPECTRA, ainsi que les infrastructures associées.

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