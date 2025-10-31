Linde affiche un BPA ajusté record au T3, AlphaValue n'est pas impressionné
Le chiffre d'affaires s'établit à 8,615 MdUSD, en hausse de 3%, soutenu par un effet prix de 2% et des acquisitions à hauteur de 1%, les volumes étant restés stables. L'EBITDA ajusté ressort à 3377 MUSD, en hausse de 4%, représentant 39,2% des ventes contre 38,9% un an plus tôt.
'Malgré une activité industrielle stagnante, les équipes de Linde ont su livrer des résultats solides, avec un cash-flow en hausse de 8% et un BPA record, tout en maintenant des marges et un retour sur capital parmi les meilleurs du secteur', a déclaré le CEO Sanjiv Lamba.
La société indique en effet avoir retourné 1685 MUSD à ses actionnaires via dividendes et rachats d'actions au cours du trimestre écoulé.
Pour le quatrième trimestre, Linde anticipe un BPA ajusté compris entre 4,10 et 4,20 USD, en progression de 3% à 6% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la société vise désormais un BPA ajusté compris entre 16,35 et 16,45 USD, soit une croissance attendue de 5% à 6%, une guidance confirmée par rapport au trimestre précédent.
Fabrice Farigoule, chargé du dossier chez AlphaValue, juge les résultats 'corrects' mais aussi 'sans éclat'. 'Il n'y pas de quoi réveiller les marchés en pleine nuit', ajoute-t-il.
A la suite de cette publication, le titre cédait près de 1,3% en préouverture à New York vers 11h40.
