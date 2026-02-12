Lincoln National progresse après un bénéfice du T4 supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** Les actions de la compagnie d'assurance Lincoln National

LNC.N augmentent de 7,32% à 41,32$

** La société affiche un bénéfice d'exploitation ajusté de 434 millions de dollars au 4ème trimestre, soit 2,21 dollars par action, supérieur aux estimations des analystes de 384 millions de dollars, soit 1,90 dollar par action - données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce un bénéfice d'exploitation de 77 millions de dollars pour l'assurance-vie, aidé par une baisse de la mortalité

** Les analystes de J.P. Morgan affirment que l'amélioration du capital de LNC et sa faible valorisation pourraient entraîner une hausse significative si les conditions macroéconomiques sont favorables

** 3 des 14 analystes estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 9 "conservée" et 2 "vendue" ou "fortement vendue"; leur estimation médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, LNC a progressé de 5,5 % au cours des 12 derniers mois