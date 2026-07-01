Lime, soutenue par Uber, devrait ouvrir en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 174 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

1er juillet - ** La start-up de vélos électriques Lime LIME.O , soutenue par Uber UBER.N , devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors deses débuts au Nasdaq, après une introduction en bourse de 174 millions de dollars

** Le titre devrait s'ouvrir à 27 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 25 dollars

** LIME et certains actionnaires existants ont cédé environ 7 millions d’actions dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 24 et 26 dollars

** Fondée en 2017 et dirigée par Wayne Ting, ancien cadre d’Uber, LIME propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques

** Selon les analystes, la location de trottinettes s'inscrit dans le portefeuille des entreprises qui ne seront pas perturbées par l'IA

** Uber avait manifesté son intérêt pour l’achat d’actions LIME à hauteur de 20 millions de dollars dans le cadre de cette offre

** Goldman Sachs et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file de l’opération