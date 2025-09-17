 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lilly vante les mérites d'un médicament contre l'obésité en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, en vue d'une offensive mondiale
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 10:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N s'est imposé comme le leader des médicaments contre l'obésité sur les marchés d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient et espère reproduire sa domination américaine sur tous les marchés, a déclaré mercredi à Reuters la présidente internationale de la société. Patrik Jonsson, vice-président exécutif de Lilly pour les marchés hors États-Unis, a déclaré à Reuters que le fabricant de médicaments utilisait une stratégie commerciale axée sur le consommateur similaire à son approche aux États-Unis, y compris des partenariats avec des plateformes de télésanté et numériques pour atteindre les patients qui paient massivement les médicaments de perte de poids de leur propre poche, de la Grande-Bretagne à la Chine en passant par les Émirats arabes unis.

