Lilly va racheter Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre2,88 milliards de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de traitements potentiels contre les maladies immunitaires et allergiques.

Lilly s'est lancée dans une vague d'acquisitions après avoir réalisé des bénéfices exceptionnels grâce au succès de ses médicaments contre l'obésité. Ses dépenses en acquisitions en 2026 ont dépassé celles des années précédentes, l'entreprise visant à étendre ses activités au-delà de l'obésité et du diabète.

"Nous construisons notre portefeuille de projets autour de thérapies qui modifient de manière significative l'évolution de la maladie, et pas seulement ses effets en aval", a déclaré Francisco Ramírez-Valle, vice-président senior chargé de la recherche en immunologie et du développement clinique précoce chez Lilly. "Le programme phare de Merida est conçu pour répondre précisément à cet objectif."

Lilly a précisé que l'accord conclu avec Merida comprenait un versement initial et des paiements subordonnés à la réalisation de certains jalons, sans toutefois en dévoiler les détails. La société prévoit que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre.

Merida développe des médicaments ciblant de manière sélective les anticorps à l'origine d'une série de pathologies liées au système immunitaire.

Son principal candidat-médicament, le MER511, en est aux premiers stades de développement pour le traitement de troubles auto-immuns tels que la maladie de Graves et l'ophtalmopathie thyroïdienne.

La maladie de Graves se caractérise par une hyperactivité de la glande thyroïde entraînant une production excessive d'hormones , tandis que l'ophtalmopathie thyroïdienne est une affection pouvant provoquer une inflammation, une exophtalmie, une vision double et une déficience visuelle.

Lilly a indiqué que les premières données montraient que le MER511 réduisait considérablement les anticorps stimulant la thyroïde associés à ces maladies, tout en présentant un profil de sécurité initial favorable.

Les traitements de la maladie de Graves comprennent actuellement des médicaments antithyroïdiens , l'iode radioactif et la chirurgie, tandis qu'il existe deux médicaments approuvés par la FDA pour l'ophtalmopathie thyroïdienne: le Tepezza AMGN.O d'Amgen et le Lumvoa VRDN.O de Viridian Therapeutics.

Le portefeuille de produits de Merida comprend également le MER769, un traitement expérimental contre les allergies alimentaires, l'asthme et d'autres maladies allergiques, ainsi que des programmes à un stade précoce ciblant des affections rénales et d'autres maladies à médiation immunitaire.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))