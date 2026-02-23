Lilly va lancer un dispositif de perte de poids multidose aux États-Unis

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour lancer un KwikPen à quatre doses pour son médicament de perte de poids Zepbound, délivrant un mois complet de traitement dans un seul dispositif.

Le Wegovy de son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO est vendu sous forme de stylo autoinjecteur hebdomadaire à dose unique pour la perte de poids aux États-Unis depuis 2021.

Voici quelques détails:

* Zepbound KwikPen sera disponible à partir de 299 $ par mois pour la dose de 2,5 milligrammes pour les clients qui paient comptant

* Le stylo d'injection multidose sera disponible dans les six doses - 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg

* KwikPen est également utilisé pour administrer Mounjaro, le médicament de Lilly contre le diabète

* Le dispositif est disponible dans de nombreuses régions internationales majeures telles que le Royaume-Uni, l'Australie, le Moyen-Orient et le Canada

* Zepbound, approuvé par la FDA en 2023, est également disponible sous forme d'auto-injecteur à dose unique ou de flacons aux États-Unis.

* Il a dépassé Wegovy de Novo Nordisk en tant que leader du marché de la perte de poids aux États-Unis, sur la base des données de prescription