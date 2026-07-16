Lilly se lance dans la course aux médicaments psychédéliques avec un accord d'une valeur pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars conclu avec AtaiBeckley

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Eli Lilly LLY.N va racheter AtaiBeckley

ATAI.O pour un montant pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, a annoncé jeudi la société, rejoignant ainsi la course lancée par les géants pharmaceutiques pour développer des traitements psychédéliques contre la dépression et d’autres troubles mentaux.

L'intérêt pour ce secteur a connu un regain après que le président américain Donald Trump a demandé en avril aux autorités sanitaires d'accélérer l'examen de certains traitements psychédéliques et a augmenté le financement fédéral consacré à la recherche dans ce domaine.

Lilly versera 6,75 dollars par action AtaiBeckley en espèces, soit une prime d’environ 26 % par rapport au cours de clôture de l’action mercredi. Les actions d’AtaiBeckley ont progressé de plus de 30 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

L’offre comprend un versement initial de 2,8 milliards de dollars et des paiements supplémentaires pouvant atteindre 1 milliard de dollars, liés à la réalisation d’étapes clés.

Cette opération permet à Lilly d’accéder au principal candidat-médicament d’AtaiBeckley, le BPL-003, un spray nasal à base de substance psychédélique en phase avancée de développement destiné au traitement de la dépression réfractaire, une forme grave de la maladie qui ne réagit pas aux traitements standard.

“Des millions de personnes cherchent encore un soulagement et ont désespérément besoin d’un traitement efficace”, a déclaré Carole Ho, présidente de Lilly Neuroscience.

Les deux sociétés prévoient de finaliser l’accord au cours du troisième trimestre.

Les laboratoires pharmaceutiques manifestent un intérêt croissant pour les traitements à base de psychédéliques contre la dépression et d’autres troubles de la santé mentale.

AbbVie ABBV.N a racheté l’année dernière à Gilgamesh Pharmaceuticals un médicament expérimental à base de psychédéliques contre la dépression, pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars.

AtaiBeckley, qui développe également un traitement contre l’anxiété sociale, “apporterait une exposition différenciée dans le domaine de la psychiatrie et renforcerait les efforts plus larges de l’entreprise visant à se diversifier au-delà de son cœur de métier cardiométabolique”, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO.

Cette acquisition constitue le dernier investissement de Lilly dans le domaine des neurosciences. En juin, la société a finalisé l’acquisition de Centessa Pharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille des médicaments expérimentaux ciblant le système cérébral qui régule le sommeil et l’éveil.

Lilly a réinvesti les liquidités générées par la demande en plein essor de ses médicaments contre l’obésité pour renforcer son portefeuille de produits en cours de développement dans les domaines de l’immunologie, de l’oncologie et des neurosciences.