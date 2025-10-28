Lilly s'associe à Nvidia pour accélérer le développement de médicaments grâce à un superordinateur d'IA

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il collaborait avec Nvidia NVDA.O pour construire un superordinateur destiné à faciliter la découverte de médicaments et à raccourcir les cycles de développement, afin de mettre les médicaments à la disposition des patients plus rapidement.

Grâce à ce superordinateur, les scientifiques de Lilly seront en mesure d'entraîner des modèles d'IA sur des millions d'expériences pour tester des médicaments potentiels, élargissant ainsi la portée des efforts de découverte de médicaments, a déclaré l'entreprise.

Un certain nombre de ces modèles d'IA exclusifs seront disponibles sur Lilly TuneLab , une plateforme fédérée d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui permet aux entreprises de biotechnologie d'accéder à des modèles de découverte de médicaments formés à partir d'années de données de recherche.

Le modèle fédéré est une approche qui préserve la vie privée et permet aux entreprises biotechnologiques d'utiliser les modèles d'IA de Lilly sans exposer directement leurs données ou celles de Lilly.

Au-delà de la découverte, Lilly prévoit d'exploiter le superordinateur pour raccourcir les cycles de développement des médicaments. Les autres applications comprennent la fabrication, l'imagerie médicale et les agents d'IA d'entreprise, a déclaré Lilly.

Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus les technologies d'IA pour la découverte et les tests de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la Food and Drug Administration américaine de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

"Lilly passe de l'utilisation de l'IA comme outil à son adoption comme collaborateur scientifique", a déclaré Thomas Fuchs, vice-président principal et responsable de l'IA.

Plus tôt dans l'année, les analystes de Jefferies avaient estimé que les dépenses de recherche et développement liées à l'IA atteindraient entre 30 et 40 milliards de dollars d'ici à 2040.

Le supercalculateur, qui sera détenu et exploité par Lilly, est un Nvidia DGX SuperPOD avec des systèmes DGX B300.