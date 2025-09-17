Lilly reçoit un coup de pouce grâce à de nouvelles données sur les pilules amaigrissantes et envisage d'accélérer l'approbation aux États-Unis

La pilule GLP-1 de Lilly bat celle de Novo dans un essai sur le diabète

Les résultats des tests renforcent l'avance de Lilly sur le marché des GLP-1

Lilly prévoit de déposer des dossiers au niveau mondial pour accélérer le lancement de son médicament oral contre l'obésité

L'offre d'Eli Lilly LLY.N pour l'approbation d'une pilule expérimentale pour la perte de poids a reçu un coup de pouce mercredi avec de nouvelles données d'essais cliniques, et la société a réaffirmé qu'il était trop tôt pour supposer que le médicament ferait partie d'un nouveau programme d'examen rapide aux États-Unis (lien).

Les actions de Lilly ont augmenté d'environ un demi-point de pourcentage mercredi. Sa pilule, l'orforglipron, est conçue pour imiter l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par l'injection à succès de la société, le tirzepatide, vendu sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound.

Lilly, dont le siège est à Indianapolis, a tenté d'accroître son avance sur le marché en pleine expansion des médicaments GLP-1 par rapport à son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO . Novo a été le premier à commercialiser les médicaments GLP-1 Ozempic pour le diabète et Wegovy pour l'obésité, mais a évincé cette année son directeur général (lien) et le cours de son action a chuté d'environ 40 % en raison de l'intensification de la concurrence de Lilly .

Lilly a déclaré que dans un essai en tête-à-tête sur des adultes atteints de diabète de type 2, l'orforglipron a réduit la glycémie moyenne et le poids plus efficacement que Rybelsus, l'ancienne pilule GLP-1 de Novo.

"Ces données renforcent notre conviction qu'Eli Lilly est bien placée pour conserver sa position de leader sur le marché des GLP-1", a déclaré Daniel Barasa, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds. Selon lui, l'orforglipron montre non seulement une efficacité supérieure, mais aussi des avantages en termes de commodité de dosage dans l'essai contre le Rybelsus.

Les données complètes d'un autre essai de phase avancée du médicament ont montré que l'orforglipron aidait les personnes en surpoids à perdre environ 12 % (lien) de leur poids corporel, avec un profil de sécurité similaire à celui des médicaments injectables, a déclaré Lilly mardi.

Les nouvelles données "nous donnent une confiance accrue dans le profil concurrentiel de l'orforglipron", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note de recherche datée de mercredi.

Lilly, le fabricant de médicaments le plus important au monde en termes de valeur de marché, augmente sa capacité de production aux États-Unis et à l'étranger pour répondre à la demande croissante de traitements GLP-1, alors qu'il fait la course avec Novo pour mettre sur le marché une version orale destinée à la perte de poids.

Novo espère obtenir une décision réglementaire aux États-Unis pour son médicament candidat oral contre l'obésité (lien) dans le courant de l'année.

Plusieurs analystes de Wall Street ont suggéré que l'orforglipron pourrait être un candidat pour le nouveau bon de priorité de la Food and Drug Administration américaine qui raccourcit les examens pour certaines thérapies qui répondent à des besoins majeurs de santé publique, mais les dirigeants de Lilly ont fait preuve de prudence.

"On sait très peu de choses sur ce bon de priorité national aujourd'hui. Je ne pense pas que nous nous soumettrons à un bon de priorité national, car nous ne comprenons pas bien ce qu'il contient", a déclaré Patrik Jonsson, président de Lilly International, lors d'une interview accordée à Reuters mercredi.

Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health, a répété la déclaration antérieure de la société selon laquelle il est trop tôt pour savoir comment le programme pourrait s'appliquer au pipeline de Lilly.

Lillya déclaré qu'elle prévoyait de demander l'approbation réglementaire de l'orforglipron pour la perte de poids cette année et qu'elle déposerait une demande d'approbation du médicament en tant que traitement du diabète l'année prochaine.

M. Jonsson a déclaré que Lilly prévoyait de déposer une demande d'autorisation (lien) pour l'orforglipron auprès des autorités de réglementation des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, du Japon et de la Chine "à quelques semaines d'intervalle".

Il a refusé de préciser les lieux de fabrication des comprimés en dehors des États-Unis, mais a confirmé qu'une production en dehors des États-Unis était prévue.

Les analystes prévoient que le médicament générera des ventes annuelles maximales pouvant atteindre 10 milliards de dollars.