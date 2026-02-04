 Aller au contenu principal
Lilly progresse après des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 12:56

4 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 8,15 % à 1 086 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice de 33,50 $ à 35 $ contre une estimation moyenne des analystes de 33,23 $ - données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 7,54 $/action pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 6,67 $/action par les analystes

** Les revenus trimestriels de 19,29 milliards de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes qui étaient de 17,96 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de ~39% en 2025

