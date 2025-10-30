Lilly progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

30 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 7,3 % à 867,21 $ avant le marché

** La société prévoit pour un bénéfice annuel ajusté compris entre 23 et 23,7 dollars par action , contre 21,75 à 23 dollars attendus précédemment

** LLY déclare un bénéfice ajusté de 7,02 $/shr au troisième trimestre contre une estimation moyenne de 5,69 $/shr par les analystes - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 17,6 milliards de dollars est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 16,02 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 5,4 % depuis le début de l'année