Lilly obtient une licence pour la technologie d'édition génétique d'Ascidian en vue de développer des médicaments contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Padmanabhan Ananthan

Ascidian Therapeutics a annoncé mercredi avoir signé un accord de licence portant sur sa technologie d'édition génétique avec le géant pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N , d'une valeur pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars, en vue de développer de nouveaux traitements pour des maladies rénales héréditaires rares.

Lilly obtiendra les droits exclusifs d'utilisation de la technologie d'édition d'exons d'ARN de cette société biotechnologique privée pour certaines cibles de maladies rénales non divulguées. Cette technologie est conçue pour corriger des gènes défectueux sans altérer de manière permanente l'ADN du patient.

Au cours de l'année écoulée, Lilly a conclu une série d'accords visant à étendre sa présence dans le domaine de la médecine génétique, notamment l'acquisition de Verve Therapeutics pour 1,13 milliard de dollars et des partenariats avec la société de biotechnologie axée sur l'IA Profluent et la société allemande Seamless Therapeutics .

Ascidian recevra jusqu'à 1,9 milliard de dollars, comprenant un montant initial non divulgué et des paiements supplémentaires liés à des étapes clés en matière de développement, de réglementation et de ventes, ainsi que des redevances sur les ventes futures de produits.

( « Nous pensons que la technologie d'Ascidian) présente de nombreux avantages par rapport aux technologies traditionnelles de CRISPR ou d'édition de l'ADN, mais avec l'avantage clé de ne pas modifier l'ADN du patient, mais uniquement l'ARN », a déclaré à Reuters Daniel Rosan, directeur commercial d'Ascidian.

L'édition génétique CRISPR est une technologie récompensée par un prix Nobel, qui utilise des « ciseaux » moléculaires pour couper les parties défectueuses des gènes, qui peuvent ensuite être désactivées ou remplacées par de nouveaux brins d'ADN normal.

Ascidian mènera les premières recherches et certains travaux précliniques, tandis que Lilly se chargera du développement ultérieur, de la fabrication et de la commercialisation. Lilly pourrait ajouter d’autres cibles, tandis qu’Ascidian conservera les droits de poursuivre d’autres programmes sur les maladies rénales ailleurs.

« En combinant cela avec l’expertise de Lilly en médecine génétique, nous visons à réduire considérablement le fardeau des maladies rénales génétiques », a déclaré Michael Ehlers, directeur général d’Ascidian.

En 2024, Ascidian avait concédé une licence pour cette technologie au laboratoire pharmaceutique suisse Roche

ROPC.S afin de développer des traitements ciblant des maladies neurologiques difficiles à soigner.