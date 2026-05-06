Lilly investit 4,5 milliards de dollars supplémentaires dans ses sites de production de l'Indiana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi qu'elle allait investir 4,5 milliards de dollars supplémentaires sur deux de ses trois sites dans l'Indiana, portant ainsi à plus de 21 milliards de dollars le montant total des engagements d'investissement du laboratoire pharmaceutique américain dans cet État depuis 2020.

Ce nouvel engagement permettra d'accroître la capacité de production de l'entreprise en matière de médicaments génétiques et de médicaments amaigrissants oraux, après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché américain pour son comprimé contre l'obésité Foundayo.

Lilly a déclaré que cet investissement permettrait d'intégrer de nouvelles conceptions de procédés et technologies sur l'un de ses futurs sites de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs et sur sa première usine dédiée à la fabrication de médicaments génétiques.

Les engagements de l'entreprise en matière d'expansion de ses investissements aux États-Unis depuis 2020 s'élèvent à plus de 50 milliards de dollars. Elle prévoit de lancer cette année la construction de plusieurs de ses sites de fabrication américains récemment annoncés.