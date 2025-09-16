Lilly grimpe grâce à un investissement de 5 milliards de dollars dans une usine de fabrication en Virginie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 1 % à 755,85 $

** La société déclare qu'elle investira 5 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication en Virginie

** La nouvelle usine située dans le comté de Goochland, en Virginie, produira des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres thérapies avancées

** LLY déclare que l'usine devrait être achevée dans cinq ans

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 2,2 % depuis le début de l'année