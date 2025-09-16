 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 812,58
-1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lilly grimpe grâce à un investissement de 5 milliards de dollars dans une usine de fabrication en Virginie
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 1 % à 755,85 $

** La société déclare qu'elle investira 5 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication en Virginie

** La nouvelle usine située dans le comté de Goochland, en Virginie, produira des ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres thérapies avancées

** LLY déclare que l'usine devrait être achevée dans cinq ans

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 2,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
755,750 USD NYSE +0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank