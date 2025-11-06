Lilly fait passer son médicament contre l'obésité en phase finale d'essais après s'être avéré prometteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le médicament permet de réduire le poids de 9,5 % à jusqu'à 20,1 %

Lilly prévoit de commencer les essais de phase avancée d'ici la fin de l'année

L'éloralintide imite l'hormone pancréatique amyline

(Ajouts de commentaires d'analystes et d'investisseurs aux paragraphes 7, 8 et 11) par Sriparna Roy

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi qu'il commencerait les essais de phase finale de son médicament expérimental le mois prochain, après avoir aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids dans une étude de phase intermédiaire, donnant ainsi à l'entreprise une nouvelle longueur d'avance sur le marché en pleine croissance de l'obésité.

La première vague de médicaments contre l'obésité, qui domine le marché, s'est principalement concentrée sur l'hormone intestinale GLP-1, mais les fabricants de médicaments cherchent maintenant à cibler d'autres hormones ou à aider à préserver la masse musculaire pendant la perte de graisse avec leur prochaine génération de traitements.

L'éloralintide, un médicament expérimental à prendre une fois par semaine, appartient à la classe des médicaments qui imitent l'hormone pancréatique amyline, qui ralentit la digestion et coupe la faim.

Contrairement au Zepbound de Lilly et au NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk, tous deux des GLP-1, l'éloralintide active les récepteurs de l'amyline dans le cerveau et ralentit la vidange gastrique, avec des effets secondaires potentiellement moins graves. Les médicaments à base d'amyline ont suscité l'intérêt de grands fabricants de médicaments, notamment Roche ROG.S , AbbVie ABBV.N et AstraZeneca AZN.L .

LILLY AUX COMMANDES

Dans l'essai de phase intermédiaire, les patients recevant la dose la plus faible de 1 mg d'éloralintide ont perdu 9,5 % ou 10,2 kg, et 20,1 % ou 21,3 kg à la dose la plus élevée de 9 mg. En comparaison, la perte de poids observée chez les patients sous placebo à 48 semaines était de 0,2 kg.

Lucy Codrington, analyste chez Jefferies, a déclaré que ces données constituent la preuve la plus solide à ce jour que la classe des amylines peut entraîner une perte de poids similaire ou supérieure au GLP-1, tandis que Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl and Gaynor, actionnaire de Lilly, a déclaré que ces données placent Lilly dans le "siège du conducteur" pour les traitements à base d'amyline.

Les analystes ont ajouté que les résultats de Lilly plaçaient la barre plus haut pour les autres médicaments à base d'amyline en cours de développement.

Les données ont également pesé sur l'action de Zealand Pharma ZELA.CO , partenaire de Roche, qui a chuté de 11 % et est en passe de connaître sa pire journée depuis le mois d'avril.

Lilly prévoit de commencer les essais de phase avancée le mois prochain, accélérant ainsi le développement du petrelintide, le médicament de Zealand, dont les données de phase intermédiaire sont attendues au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Selon Lucy Codrington, le pétrelintide pourrait encore entraîner une perte de poids de 15 à 20 %, mais il est difficile de comparer les deux médicaments en l'absence de données de Zealand à mi-parcours.

L'étude de Lilly a porté sur 263 adultes en surpoids présentant au moins une affection liée à l'obésité et ne souffrant pas de diabète de type 2. Les patients ont également montré des améliorations au niveau du tour de taille, de la tension artérielle, du cholestérol et des marqueurs d'inflammation, a indiqué Lilly.

Les effets secondaires les plus fréquents ont été des symptômes gastro-intestinaux légers à modérés et de la fatigue, qui ont été observés plus fréquemment à des doses plus élevées.