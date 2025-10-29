 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 194,71
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lilly et Walmart lancent une option de vente au détail à prix réduit pour le médicament amaigrissant Zepbound
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la tarification aux paragraphes 1 à 3 et sur le contexte aux paragraphes 7 et 8)

Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi qu'il s'associait à Walmart WMT.N pour vendre son traitement amaigrissant Zepbound dans les pharmacies du distributeur à travers les États-Unis à des prix directs au consommateur.

C'est la première fois que le fabricant de médicaments offre une option de retrait au détail aux clients qui utilisent le site Web LillyDirect pour commander Zepbound.

Les clients qui paient eux-mêmes peuvent obtenir des flacons de Zepbound à dose unique dans toutes les concentrations approuvées dans les pharmacies Walmart, avec la dose la plus faible à partir de 349 $ par mois, a déclaré Lilly.

Le fabricant de médicaments s'efforce d'élargir l'accès à Zepbound alors qu'il est en concurrence avec Wegovy ( NOVOb.CO ) de Novo Nordisk pour une part du marché potentiel de 150 milliards de dollars des médicaments contre l'obésité.

Environ 35 % des nouvelles ordonnances de Zepbound exécutées au cours du deuxième trimestre provenaient de clients payant en espèces par l'intermédiaire de LillyDirect, a indiqué l'entreprise.

Des données récentessur les prescriptions, partagées par les analystes, indiquent que Lilly a pris la tête du marché, dépassant Novo en dépit de son avantage initial de pionnier.

Les deux entreprises ont également proposé leurs médicaments sur plusieurs plateformes de télésanté.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
822,180 USD NYSE +0,21%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
WALMART
103,310 USD NYSE +0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un investisseur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en hausse avant la Fed, Nvidia dépasse les 5.000 milliards de dollars
    information fournie par AFP 29.10.2025 15:13 

    La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation ... Lire la suite

  • Des doudounes de la marque Moncler. (Crédit: / Adobe Stock)
    Jefferies reste à Conserver sur Moncler et maintient son objectif
    information fournie par Zonebourse 29.10.2025 15:10 

    Jefferies confirme sa recommandation Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 49 E après la publication par le groupe de ses résultats sur le 3ème trimestre. 'Les investisseurs étaient impatients de savoir si les résultats supérieurs aux attentes ... Lire la suite

  • Des affiches électorales néerlandaises, le 10 octobre 2025 ( ANP / Remko de Waal )
    Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe
    information fournie par AFP 29.10.2025 15:07 

    Les Néerlandais votent mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration et anti-islam, ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert, l'attention sur la Fed et l'IA
    information fournie par Reuters 29.10.2025 15:02 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée une nouvelle fois par l'optimisme sur l'intelligence artificielle (IA) et les anticipations sur la politique monétaire, au lendemain d'une clôture record des indices à Wall Street avec notamment Nvidia et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank