Lilly et Walmart lancent une option de vente au détail à prix réduit pour le médicament amaigrissant Zepbound

Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi qu'il s'associait à Walmart WMT.N pour vendre son traitement amaigrissant Zepbound dans les pharmacies du distributeur à travers les États-Unis à des prix directs au consommateur.

C'est la première fois que le fabricant de médicaments offre une option de retrait au détail aux clients qui utilisent le site Web LillyDirect pour commander Zepbound.

Les clients qui paient eux-mêmes peuvent obtenir des flacons de Zepbound à dose unique dans toutes les concentrations approuvées dans les pharmacies Walmart, avec la dose la plus faible à partir de 349 $ par mois, a déclaré Lilly.

Le fabricant de médicaments s'efforce d'élargir l'accès à Zepbound alors qu'il est en concurrence avec Wegovy ( NOVOb.CO ) de Novo Nordisk pour une part du marché potentiel de 150 milliards de dollars des médicaments contre l'obésité.

Environ 35 % des nouvelles ordonnances de Zepbound exécutées au cours du deuxième trimestre provenaient de clients payant en espèces par l'intermédiaire de LillyDirect, a indiqué l'entreprise.

Des données récentessur les prescriptions, partagées par les analystes, indiquent que Lilly a pris la tête du marché, dépassant Novo en dépit de son avantage initial de pionnier.

Les deux entreprises ont également proposé leurs médicaments sur plusieurs plateformes de télésanté.