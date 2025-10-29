Lilly et Walmart lancent la première option de retrait au détail pour un médicament amaigrissant

Eli Lilly LLY.N et Walmart WMT.N ont annoncé mercredi qu'ils se sont associés pour élargir l'accès aux flacons unidoses de Zepbound, le médicament amaigrissant de Lilly, qui seront disponibles dans les pharmacies Walmart à l'échelle nationale d'ici la mi-novembre.