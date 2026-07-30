Lilly et Resilience vont investir 750 millions de dollars dans l'expansion de la production pharmaceutique aux États-Unis

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Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N et le sous-traitant privé Resilience vont investir 750 millions de dollars pour développer les capacités de production pharmaceutique aux États-Unis et renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale en médicaments, a annoncé Resilience jeudi. Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux intensifient leur production aux États-Unis depuis l'année dernière et constituent des stocks, alors que l'administration du président Donald Trump s'apprête à imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque, à moins que les entreprises ne baissent leurs prix ou ne fabriquent leurs médicaments sur le territoire américain.

* Resilience a indiqué que cet investissement permettrait d’augmenter la production de médicaments essentiels et de créer 400 nouveaux emplois hautement qualifiés dans la région de Cincinnati, dans l’Ohio.

* Les activités de fabrication de l’entreprise dans la région incluront désormais le dispositif injectable KwikPen de Lilly, destiné au traitement du diabète et de l’obésité, a-t-elle ajouté.

* Le partenariat de fabrication pluriannuel entre Lilly et Resilience, qui a débuté en 2023, a déjà permis de produire plus de 150 millions de doses de médicaments destinées aux patients américains, sous forme de flacons et de seringues préremplies, selon Resilience.

* Edgardo Hernandez, responsable de la production chez Lilly, a déclaré que ce partenariat reflétait les efforts du laboratoire pharmaceutique pour répondre à la demande croissante de ses médicaments.

* Les engagements de Lilly en matière d’expansion de ses investissements aux États-Unis depuis 2020 s’élèvent à plus de 55 milliards de dollars, et le laboratoire prévoit de lancer cette année la construction de plusieurs de ses sites de fabrication américains récemment annoncés.