Lilly et Novo s'affrontent dans la course aux médicaments contre l'obésité en Inde

Le marché indien des médicaments contre l'obésité devrait dépasser le milliard de dollars d'ici deux ans, selon un analyste

Le Mounjaro de Lilly est en tête des ventes, Novo réduit ses prix pour faire face à la concurrence

Lilly et Novo s'associent à des entreprises locales pour étendre leur présence sur le marché

par Rishika Sadam

Les géants pharmaceutiques mondiaux Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO s'efforcent de consolider leur position sur le marché en plein essor des médicaments contre l'obésité en Inde avant que des versions génériques moins chères n'arrivent sur les étagères en mars de l'année prochaine.

La stratégie de Novo met l'accent sur les réductions de prix et les lancements accélérés, tandis que les produits de Lilly ont bénéficié d'une mise sur le marché précoce. Les deux entreprises se sont concentrées sur une approche agressive des médecins, une publicité plus importante sur l'obésité, des liens avec des cliniques, des incitations pour les patients et des accords de distribution avec des fabricants de médicaments locaux, selon des médecins, des analystes, des représentants médicaux, des patients et des distributeurs qui se sont exprimés auprès de Reuters.

En Inde, Lilly s'est même associé à des acteurs de Bollywood bien connus dans le cadre d'une campagne publicitaire sur les médias sociaux concernant l'obésité.

L'Inde, qui devrait avoir la deuxième plus grande population mondiale en surpoids ou obèse d'ici 2050 en chiffres absolus, est en train de devenir un champ de bataille clé pour les médicaments contre l'obésité. Les analystes s'attendent à ce que le marché mondial de ces médicaments atteigne 150 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie.

Bien que les États-Unis restent le plus grand marché pour les médicaments contre l'obésité, les premiers chiffres de vente en Inde montrent une adoption rapide, même si la plupart des patients du pays le plus peuplé du monde paient les médicaments de leur poche.

"Nous pensons que ce marché peut atteindre plus d'un milliard de dollars d'ici deux ans", a déclaré Shrikant Akolkar, vice-président de la société de recherche Nuvama Institutional Equities.

La société d'analyse de données Pharmarack a déclaré en juillet que le marché était estimé à 6,28 milliards de roupies (70,23 millions de dollars) à l'heure actuelle, et qu'il serait multiplié par cinq à partir de 2021.

Le Mounjaro du fabricant américain Lilly, approuvé pour le diabète et la perte de poids en Inde, est devenu le traitement le plus vendu en valeur en octobre, les ventes ayant doublé dans les mois qui ont suivi son lancement en mars, dépassant le Wegovy du fabricant danois Novo, qui a fait son entrée sur le marché indien en juin.

"Nous avons réalisé après quelques mois que pour des raisons d'accessibilité, nous devions baisser les prix", a déclaré Vikrant Shrotriya, directeur général de Novo Nordisk en Inde, en faisant référence à la baisse de prix du Wegovy en novembre. Vikrant Shrotriya s'est exprimé au début du mois lors du lancement dans le pays d'Ozempic, le médicament phare de Novo Nordisk contre le diabète.

Ozempic, une injection hebdomadaire approuvée par le régulateur américain des médicaments en 2017 pour le diabète de type 2, est devenu un best-seller mondial et est largement utilisé hors étiquette pour la perte de poids en raison de ses effets de suppression de l'appétit.

Plus de 20 fabricants de médicaments indiens, dont Dr Reddy's REDY.NS , Cipla CIPL.NS , Sun Pharma SUN.NS , Zydus

ZYDU.NS et Lupin LUPN.NS , prévoient de lancer des versions moins chères du médicament amaigrissant de Novo en Inde une fois que son brevet sur le semaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy et d'Ozempic, aura expiré en mars 2026.

Les analystes s'attendent à ce que les médicaments génériques coûtent environ 60 % de moins, ce qui intensifiera la lutte - en particulier pour Novo - pour la domination du marché indien, sensible aux prix.

Vikrant Shrotriya a minimisé les inquiétudes liées à l'expiration imminente des brevets, déclarant à Reuters que Novo se concentrera sur la qualité, la confiance et l'accessibilité financière plutôt que sur les brevets ou la concurrence en Inde.

LE GAIN DE LILLY EST LA DOULEUR DE NOVO

Le Mounjaro de Lilly s'est rapidement imposé en Inde. Un stylo KwikPen Mounjaro de 2,5 mg coûte environ 13 125 roupies (146,79 $) pour un mois d'utilisation, la dose la plus élevée de 15 mg atteignant 25 781 roupies (288,33 $).

En réponse, Novo a réduit le prix de Wegovy en Inde jusqu'à 37 % en novembre, fixant la dose la plus faible de 0,25 mg à 10 850 roupies (121,34 $) pour une boîte d'un mois. Elle a lancé Ozempic la semaine dernière au prix mensuel de 8 800 roupies (98,42 $) pour 0,25 mg.

Alors que Wegovy rattrape son retard, le lancement précoce de Mounjaro l'a aidé à pénétrer le marché, et la revendication de ce dernier médicament d'offrir une plus grande perte de poids en fait un choix populaire parmi les patients, ont déclaré cinq médecins qui ont parlé à Reuters.

"Mounjaro bénéficie clairement de l'avantage du premier coup et continue de faire l'objet d'une forte demande, mais les patients sensibles au prix réévaluent les alternatives", a déclaré le Dr Anoop Misra, endocrinologue et président exécutif de l'hôpital Fortis C-DOC.

Mounjaro se différencie également en ciblant les personnes souffrant d'obésité sévère, a déclaré Vishal Manchanda, analyste chez Systematix Institutional Equities. Il a ajouté que Lilly ne subissait pas de pression immédiate pour baisser ses prix, étant donné sa position de force.

Même si Lilly baisse ses prix plus tard, Mounjaro coûtera toujours environ 30 % de plus que les autres médicaments de marque pour la perte de poids, a-t-il dit.

Lilly a refusé de commenter sa stratégie de prix en Inde. Lilly a cependant déclaré que les premières réactions à Mounjaro en Inde étaient "très encourageantes".

Ozempic, Wegovy et Mounjaro appartiennent à une classe de médicaments appelés agonistes GLP-1, qui imitent une hormone qui ralentit la digestion et aide les gens à se sentir rassasiés plus longtemps.

Novo a poursuivi Dr Reddy's et Sun Pharma devant un tribunal local pour faire respecter les brevets du semaglutide et a tenté de bloquer les génériques jusqu'en mars 2026.

La protection plus longue du brevet pour l'ingrédient actif de Mounjaro, le tirzepatide, qui s'étend au moins jusqu'au milieu de la prochaine décennie, donne également un avantage à Lilly, selon les analystes.

UN PARTENARIAT POUR LA PORTÉE

La bataille s'est étendue au-delà des prix et des brevets.

En Inde, la demande de traitements amaigrissants s'étend au-delà des élites urbaines, car les familles de la classe moyenne, les employés de bureau, les femmes proches de la ménopause et les personnes souffrant de complications liées à l'obésité dans les petites villes s'y intéressent de plus en plus.

Lilly s'est associé à Cipla CIPL.NS , troisième fabricant de médicaments en Inde en termes de chiffre d'affaires, pour lancer une deuxième marque de tirzepatide, Yurpeak, ciblant les petites villes, et s'est associé à Apollo Hospitals APLH.NS pour sensibiliser le public à l'obésité et au diabète. Elle investit également plus d'un milliard de dollars pour développer la fabrication en sous-traitance en Inde.

Cipla a déclaré qu'elle aiderait à commercialiser le médicament amaigrissant de Lilly sur des marchés plus profonds en Inde.

Entre-temps, Novo s'est associé à Emcure Pharmaceuticals

EMCU.NS et a lancé une deuxième marque de semaglutide, Poviztra, afin d'élargir la distribution au-delà des grandes villes indiennes. Elle s'est associée à la startup Healthify pour offrir aux patients un coaching en matière de santé et à Apollo pour sensibiliser à l'obésité.

En Inde, où la publicité pour les médicaments sur ordonnance est interdite, Novo a lancé une campagne de sensibilisation à l'obésité intitulée "WeGoWithYou", qui met les gens en contact avec des médecins pour en savoir plus sur la maladie et sa prise en charge. Lilly a lancé une initiative similaire, "WeKnowNow", qui traite de la prise en charge de l'obésité.

Les deux fabricants de médicaments s'efforcent de présenter l'obésité comme une maladie, à l'aide de publicités dans les journaux, de panneaux d'affichage, de présentoirs dans les aéroports et de brochures dans les cliniques de bien-être.

Aucune des deux sociétés n'a révélé les dépenses qu'elle consacre au marketing en Inde.

(1 $ = 89,4160 roupies indiennes)