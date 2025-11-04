Lilly et Novo Nordisk s'apprêtent à conclure un accord avec la Maison Blanche sur les prix des médicaments contre l'obésité, selon Endpoints News

Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO prévoient d' annoncer de nouveaux accords sur les prix des médicaments avec la Maison Blanche, y compris pour leursmédicaments contre la perte de poids, en échange de la couverture de leurs produits par Medicare, a rapporté Endpoints News mardi.

Dans le cadre de cet accord, les entreprises proposeraient la dose la plus faible de leurs médicaments respectifs contre l'obésité à 149 dollars par mois, selon le rapport, citant des sources familières avec le sujet. L'accord pourrait être annoncé cette semaine, a-t-il ajouté.

En contrepartie, les médicaments seraient couverts par Medicare, un programme fédéral d'assurance maladie aux États-Unis pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui ouvrirait la voie à une vaste nouvelle série de remboursements, selon le rapport.

Lilly et Novo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.