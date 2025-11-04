 Aller au contenu principal
Lilly et Novo Nordisk s'apprêtent à conclure un accord avec la Maison Blanche sur les prix des médicaments contre l'obésité, selon Endpoints News
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport aux paragraphes 2 et 3)

Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO prévoient d' annoncer de nouveaux accords sur les prix des médicaments avec la Maison Blanche, y compris pour leursmédicaments contre la perte de poids, en échange de la couverture de leurs produits par Medicare, a rapporté Endpoints News mardi.

Dans le cadre de cet accord, les entreprises proposeraient la dose la plus faible de leurs médicaments respectifs contre l'obésité à 149 dollars par mois, selon le rapport, citant des sources familières avec le sujet. L'accord pourrait être annoncé cette semaine, a-t-il ajouté.

En contrepartie, les médicaments seraient couverts par Medicare, un programme fédéral d'assurance maladie aux États-Unis pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui ouvrirait la voie à une vaste nouvelle série de remboursements, selon le rapport.

Lilly et Novo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

