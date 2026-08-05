Lilly en hausse grâce à la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progressent de 3,4% à 1.153,13 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 85 et 87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 82 à 85 milliards de dollars

** LLY annonce un bénéfice ajusté de 8,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,01 dollars par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 22,97 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 20,72 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action affiche une hausse de 3,8%