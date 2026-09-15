Lilly en hausse après que Berenberg a relevé sa recommandation à « acheter » grâce à la dynamique autour de son médicament contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progresse d'environ 1% à 1.147,35 dollars avant l'ouverture du marché

** Berenberg relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter »; il relève également son objectif de cours de 1.220 $ à 1.400 $, ce qui représente un potentiel de hausse d’environ 23% par rapport au dernier cours de clôture de lundi

** La société a annoncé lundi avoir conquis plus de 30% des nouveaux patients sur le marché américain des traitements oraux contre l’obésité, réduisant ainsi l’avance initiale prise par son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO grâce à son comprimé Wegovy.

** La société de courtage s'attend à ce que l'autorisation imminente de Foundayo (un GLP-1 oral) pour le traitement du diabète génère une demande significative

** Le titre est noté « à acheter » en moyenne; le cours cible médian est de 1.347,5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, le titre affichait une hausse d’environ 6% depuis le début de l’année