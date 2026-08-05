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Lilly en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

5 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N progresse de 6% à 1.181,32

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de trois mois, si cette progression se confirme

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 85 et 87 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 82 à 85 milliards de dollars

** Ces résultats confirment la « trajectoire de croissance différenciée » de Lilly, selon les analystes de Citi

** Ils ajoutent que les perspectives pour le reste de l'année dépendront de la croissance des volumes, tirée par un accès élargi à Medicare et une demande internationale soutenue pour le médicament antidiabétique Mounjaro

** LLY annonce un BPA ajusté de 8 ,38 dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,01 dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 22,97 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 20,72 milliards de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 12% depuis le début de l'année

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ELI LILLY & CO
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