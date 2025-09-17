Lilly affirme que sa pilule expérimentale GLP-1 est meilleure que le Rybelsus de Novo dans une étude sur le diabète

L'orforglipron de Lilly montre une perte de poids et un contrôle de la glycémie supérieurs.

La dose la plus élevée de la pilule entraîne une réduction de poids de 9,2 %.

Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale.

Eli Lilly LLY.N a déclaré mercredi que sa pilule expérimentale entraînait une perte de poids plus importante et un meilleur contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques que le semaglutide oral, l'ingrédient actif des médicaments contre le diabète et la perte de poids de son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'essai de phase avancée en tête-à-tête a comparé deux doses différentes des deux médicaments sur des patients diabétiques afin d'évaluer le contrôle de la glycémie et la perte de poids. Deux groupes ont reçu une dose de 12 mg ou de 36 mg d'orforglipron. Deux autres groupes ont reçu une dose de 7 mg ou de 14 mg de semaglutide oral.

Novo vend le semaglutide oral sous la marque Rybelsus pour les patients atteints de diabète de type 2 afin de contrôler la glycémie.

Les autorités réglementaires américaines examinent également une dose de 25 mg de semaglutide oral que Novo développe pour les personnes en surpoids ou obèses.

Lilly et Novo, qui sont les leaders du marché avec leurs médicaments injectables, font la course pour lancer leurs pilules contre l'obésité, qui doivent encore être approuvées par la Food and Drug Administration (administration des denrées alimentaires et des médicaments).

Au cours de l'essai, auquel ont participé 1 698 adultes atteints de diabète de type 2, l'orforglipron de Lilly a montré des améliorations plus importantes de l'A1C - une mesure du taux de sucre dans le sang au fil du temps - répondant ainsi à l'objectif principal de l'étude.

Les patients qui ont pris la dose la plus élevée de 36 mg du médicament de Lilly ont perdu en moyenne 8,9 kg (19,7 lb), soit 9,2 % de leur poids, contre 5 kg (11 lb), soit 5,3 % avec la dose de 14 mg de semaglutide oral.

L'orforglipron est une petite molécule plus facile à fabriquer et à conditionner que les médicaments injectables contre l'obésité, très populaires, tels que le Zepbound de Lilly et le Wegovy de Novo, qui sont des imitations peptidiques de l'hormone GLP-1 qui contrôle l'appétit.

L'orforglipron a semblé plus fort dans tous les domaines, même la dose la plus faible surpassant la dose la plus élevée approuvée de semaglutide oral, a déclaré Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health, à l'agence Reuters. Il a ajouté que la société n'hésiterait pas à comparer les médicaments dans d'autres indications.

"L'orforglipron représente l'approche la plus prometteuse pour créer une petite molécule GLP-1 efficace", a déclaré Kenneth Custer.

La pilule à prise unique quotidienne de Lilly a réduit l'A1C des patients de 2,2 % à la dose de 36 mg et de 1,9 % à la dose de 12 mg. En comparaison, la réduction de l'A1C était de 1,4 % pour les patients prenant la dose de 14 mg de semaglutide oral et de 1,1 % pour ceux prenant la dose de 7 mg.

Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale, a déclaré Lilly.