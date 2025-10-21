Paris trop facile à Leverkusen
En démonstration face à Leverkusen dans une rencontre des plus débridées (2-7), Paris s'est largement imposé et claque une troisième victoire en trois rencontres de Ligue des champions. En prime, Ousmane Dembélé a rejoué et Paris trône en tête de la phase de ligue.
Bayer Leverkusen 2-7 PSG
Buts : GarcÍa (38 e et 54 e ) pour Werkself Pillendreher // Pacho (7 e ), Doué (42 e et 45 e +3), Kvaratskhelia (44 e ), Mendes (50 e ), Dembélé (67 e ) et Vitinha (90 e ) pour les Rouge et Bleu
Expulsions : Andrich (33 e ) pour le Bayer // Zabarnyi (38 e ) pour Paris …
Par Julien Faure, à la BayArena pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
