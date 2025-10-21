Le PSV atomise Naples, Dortmund puissance 4 face à Copenhague, l'Union Saint-Gilloise s'écroule contre l'Inter
Buts en folie
La soirée a été animée sur l’ensemble des pelouses, à l’exception de la rencontre entre Kairat Almaty et Paphos qui est la seule à s’être terminée sur un score de parité (0-0). Une soirée qui a toutefois plus ressemblé à un tour de Roland-Garros à la vue des résultats, notamment du carton du PSV Eindhoven face à Naples (6-2), ou à la promenade belge de l’Inter face à l’Union Saint-Gilloise (0-4)…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer