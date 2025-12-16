 Aller au contenu principal
LigthOn sanctionné après un abaissement de prévisions
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:04

LightOn lâche 6%, après l'annonce par la société d'IA générative qu'elle ne sera pas en mesure de tenir son objectif d'ARR (revenus annuels récurrents) pour 2025 et qu'elle anticipe désormais un ARR autour de 2 millions d'euros sur l'exercice.

"Malgré les efforts déployés pour offrir aux clients leur infrastructure de confiance et l'intérêt grandissant pour la solution Enterprise Search & Reason, les retards subis par les projets clients faute de matériel mènent à des décalages de signatures de contrats", explique-t-elle.

Ces décalages signifient également que le passage à la profitabilité est attendu en fin d'année 2026, ce qui ne permettra pas l'atteinte d'un EBITDA et d'un free cash-flow positifs en 2026, comme LightOn le prévoyait au moment de son introduction en bourse fin 2024.

Valeurs associées

LIGHTON
5,5800 EUR Euronext Paris -4,62%
