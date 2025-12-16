LigthOn sanctionné après un abaissement de prévisions
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:04
"Malgré les efforts déployés pour offrir aux clients leur infrastructure de confiance et l'intérêt grandissant pour la solution Enterprise Search & Reason, les retards subis par les projets clients faute de matériel mènent à des décalages de signatures de contrats", explique-t-elle.
Ces décalages signifient également que le passage à la profitabilité est attendu en fin d'année 2026, ce qui ne permettra pas l'atteinte d'un EBITDA et d'un free cash-flow positifs en 2026, comme LightOn le prévoyait au moment de son introduction en bourse fin 2024.
Valeurs associées
|5,5800 EUR
|Euronext Paris
|-4,62%
A lire aussi
-
JO de Paris-2024 : le Haut-commissariat au Plan avance un "coût net" à 2,8 milliards d'euros, bien en deçà de l'estimation de la Cour des comptes
L'estimation de ce centre de réflexion gouvernemental vise "à couvrir l'ensemble des effets économiques, sociaux et environnementaux pour la France" des Jeux olympiques. Si l'on prend en compte les retombées sur l'emploi ou les infrastructures, les Jeux olympiques ... Lire la suite
-
A l'Assemblée nationale, les députés observent une minute de silence en hommage au Français Dan Elkayam tué dans l'attentat sur une plage de Sydney, qui a fait au moins 15 morts pendant la fête juive de Hanouka. IMAGES
-
Plusieurs dizaines d'agriculteurs se rassemblent sur l'A61, au niveau de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) et bloquent les voies à l'aide de bottes de foin, au 7e jour consécutif de mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse ... Lire la suite
-
"On va passer à 500 euros l'amende. 500 euros, parce qu'il faut taper au portefeuille, parce que ça n'est pas festif de se droguer", déclare le président français Emmanuel Macron à propos de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de drogues, lors d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer