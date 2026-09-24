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LightOn vous invite à un webinaire ouvert à tous le 29 septembre 2026 à 18h
information fournie par Boursorama CP 24/09/2026 à 10:00
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Communiqué LIGHTON

LightOn vous invite à un webinaire ouvert à tous le 29 septembre 2026 à 18h

Jean-Philippe Baert, Directeur Général et Cécile Givron, Directrice Administrative et Financière, animeront un webinaire en français, ouvert à tous.
Mardi 29 septembre 2026 à 18h00, heure de Paris.
À cette occasion, les dirigeants de LightOn reviendront sur les faits marquants et les résultats du premier semestre 2026 ainsi que sur les perspectives du Groupe. Ils répondront également à vos questions.
Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante : lighton@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne.

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