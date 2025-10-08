LightOn vous invite à un webinaire ouvert à tous le 20 octobre 2025 à 18h

Igor Carron, Président Directeur Général et Cécile Givron, Directrice Administrative et Financière, animeront un webinaire en français, ouvert à tous.
Lundi 20 octobre 2025 à 18h00, heure de Paris.
À cette occasion, les dirigeants de LightOn reviendront sur les faits marquants et les résultats du premier semestre 2025 ainsi que sur les perspectives du Groupe. Ils répondront également à vos questions.
Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante : lighton@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne le 20 octobre à 18h.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer