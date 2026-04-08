LightOn vous invite à un webinaire ouvert à tous le 14 avril 2026 à 18h

Igor Carron, Président-directeur Général et co-fondateur et Cécile Givron, Directrice Administrative et Financière, animeront un webinaire en français, ouvert à tous.



Mardi 14 avril 2026 à 18h00, heure de Paris.



À cette occasion, les dirigeants de LightOn reviendront sur les faits marquants et les résultats de l’exercice 2025 ainsi que sur les perspectives du Groupe. Ils répondront également à vos questions.



Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante : lighton@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne.



Pour vous inscrire ou vous connecter à ce webinaire : https://events.teams.microsoft.com/event/b13fa07e-09ca-4abd-90f2-a4cc32138218@8dc9ffd3-7cd6-4982-af24-2d6b4a18e5ce