LightOn signe un contrat avec Infocom’94 pour accélérer le déploiement de l’IA générative souveraine auprès des collectivités

Une réponse technique aux enjeux de souveraineté



À l’issue d’une phase d’étude de marché et d'évaluation concurrentielle, Infocom’94 a choisi LightOn, non seulement pour la qualité de la relation avec l’équipe mais également pour les performances de ses solutions et sa capacité unique à répondre aux contraintes de souveraineté.



La technologie de LightOn garantit en effet que la solution d'IA déployée reste strictement dans le périmètre de l'opérateur public. Pour Infocom’94, cette maîtrise de l’infrastructure n'est pas une option, mais une exigence réglementaire et politique nécessaire pour maintenir la confi ance de ses adhérents.



« Nous avons choisi LightOn parce que c’était l’équipe fi able, à l’écoute et réactive avec laquelle nous voulions construire sur le long terme », explique Vincent Kerbiquet, Directeur d’Infocom’94. « Infocom’94 héberge les données applicatives de ses membres dans des domaines aussi sensibles que les fi nances, les ressources humaines, le scolaire, le logement social ou les CCAS1. Ces données publiques citoyennes ne doivent pas sortir du périmètre concerné. LightOn était structurellement le mieux positionné pour répondre à cette contrainte. »