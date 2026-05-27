Tennis/Roland-Garros: Rybakina, numéro 2 mondiale, éliminée dès le 2e tour

Elena Rybakina en action
par Vincent Daheron
La numéro deux mondiale Elena Rybakina a été éliminée à la surprise générale mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (3-6, 6-1, 7-6 (4)).
Lauréate en janvier de l'Open d'Australie, son deuxième titre du Grand Chelem, la Kazakhe de 26 ans a été complètement renversée sur le court Suzanne-Lenglen. Après le gain du premier set, elle a perdu neuf des dix jeux suivants.
Menée 3-0 dans la manche décisive, Elena Rybakina a réussi à forcer un super tie-break, qu'elle a perdu sur la deuxième balle de match de son adversaire.
Il faut remonter à 2022 et l'élimination au premier tour de la Tchèque Barbora Krejcikova pour trouver trace d'une tête de série n°2 absente du troisième tour du tableau féminin sur la terre battue parisienne.
Au mieux quart de finaliste du Grand Chelem parisien en 2024, Elena Rybakina avait pourtant l'occasion de ravir la première place mondiale pour la première fois de sa carrière durant la quinzaine.
Elle ouvre un peu plus la partie basse du tableau, dans laquelle figurent notamment Iga Swiatek et Elina Svitolina, potentielles adversaires en quarts de finale.
Yuliia Starodubtseva affrontera au prochain tour l'Américaine Hailey Baptiste, tête de série n°26, ou la Chinoise Wang Xiyu.
(Reportage de Vincent Daheron)
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