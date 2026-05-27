Tennis/Roland-Garros: Rybakina, numéro 2 mondiale, éliminée dès le 2e tour

Elena Rybakina en action

par Vincent Daheron

‌La numéro deux mondiale Elena Rybakina a été ​éliminée à la surprise générale mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (3-6, 6-1, 7-6 (4)).

Lauréate ​en janvier de l'Open d'Australie, son deuxième titre du Grand ​Chelem, la Kazakhe de 26 ⁠ans a été complètement renversée sur le court ‌Suzanne-Lenglen. Après le gain du premier set, elle a perdu neuf des dix jeux ​suivants.

Menée 3-0 dans ‌la manche décisive, Elena Rybakina a ⁠réussi à forcer un super tie-break, qu'elle a perdu sur la deuxième balle de match de son ⁠adversaire.

Il faut remonter ‌à 2022 et l'élimination au premier tour ⁠de la Tchèque Barbora Krejcikova pour trouver trace ‌d'une tête de série n°2 absente ⁠du troisième tour du tableau féminin sur ⁠la terre battue ‌parisienne.

Au mieux quart de finaliste du Grand Chelem parisien ​en 2024, Elena ‌Rybakina avait pourtant l'occasion de ravir la première place mondiale pour la ​première fois de sa carrière durant la quinzaine.

Elle ouvre un peu plus la partie basse ⁠du tableau, dans laquelle figurent notamment Iga Swiatek et Elina Svitolina, potentielles adversaires en quarts de finale.

Yuliia Starodubtseva affrontera au prochain tour l'Américaine Hailey Baptiste, tête de série n°26, ou la Chinoise Wang Xiyu.

(Reportage ​de Vincent Daheron)