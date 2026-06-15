LightOn s'impose dans le secteur public français

La société spécialisée dans l'intelligence artificielle sécurisée a annoncé le déploiement en production de ses solutions au sein d'une quinzaine d'institutions publiques. Portée par des contrats pluriannuels, la deeptech valide son modèle économique de l'IA "on-premise" pour données sensibles.

L'acteur LightOn a annoncé une accélération commerciale majeure : sa solution d'IA générative est désormais déployée de manière opérationnelle au sein d'une quinzaine d'institutions publiques françaises, incluant des ministères, des régions et des collectivités territoriales.

Le passage de l'expérimentation aux contrats pluriannuels

Pour la deeptech tricolore, ce cap marque la fin de la phase des projets pilotes (PoC) et le début d'une phase de monétisation récurrente et pérenne. Dans le secteur public, l'ancrage de ces technologies se traduit désormais par des engagements contractuels à long terme, requérant de fortes validations politiques.

LightOn illustre cette dynamique par deux signatures stratégiques récentes : Infocom'94, ce syndicat mixte, qui mutualise la gestion informatique de 26 collectivités du Val-de-Marne, a signé en mai 2026 un contrat de trois ans. L'objectif est d'automatiser le support informatique via une architecture hybride souveraine où les données restent strictement stockées en local (on-premise). Et le Conseil Régional d'Île-de-France a déployé l'outil "Tech Assistant" de LightOn pour interroger sa documentation interne en langage naturel, ciblant une réduction drastique de 30% de son volume de tickets informatiques mensuels.

Un modèle "On-Premise" qui sécurise la valeur

D'un point de vue financier et stratégique, la proposition de valeur de LightOn repose sur l'étanchéité absolue de ses solutions. La startup répond à trois cas d'usage critiques pour l'État et les collectivités : le support informatique 24h/24, l'analyse documentaire sécurisée de bases réglementaires et le traitement de corpus massifs et confidentiels (RH, achats, action sociale).

En garantissant qu'aucune donnée sensible ne quitte le périmètre physique de l'institution, LightOn s'assure un avantage compétitif clé.