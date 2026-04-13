Communiqué de presse LIGHTON
LightOn renforce sa position de trésorerie grâce à un financement obligataire pouvant atteindre 4 millions d’euros de nominal.
● Financement par 2 émissions obligataires pouvant atteindre 4 millions d’euros en valeur nominale et 3,7 millions d’euros en prix de souscription
● Horizon de trésorerie étendu jusqu’à fin 2027
LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, annonce aujourd’hui l’extension de son horizon de trésorerie jusqu’à fin 2027 grâce à un nouveau financement souscrit par un groupe d’investisseurs européens.
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